Капремонт детской консультации завершился в Новосокольнической межрайонной больнице

21:19, 15 марта 2024, ПАИ

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Новосокольнической межрайонной больнице выполнен капремонт детской консультации. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Подрядчик провёл внутреннее переустройство и модернизацию здания: заменены инженерные системы, окна, двери, установлены новые потолки, стеновые панели, напольное покрытие, выполнен ремонт кровли. Сделали и доступный вход для родителей с колясками.

Создали комфортные условия для пациентов в зоне ожидания. Отремонтировали процедурный и прививочные кабинеты, комнату для персонала и туалет. В кабинетах установили новые жалюзи, закупили столы, стулья, кушетки и многое другое. В коридоре стоят пеленальный столик и удобные стулья для ожидания приёма врача.

Информационная навигация тоже большой плюс новой деткой консультации. Лаконичные и доступные указатели и информационная табличка помогут без труда найти нужный кабинет и узнать интересующую информацию.

В результате капитального ремонта появилась совершенно иная модель современной детской консультации, которая работает в прежнем режиме, но в новых условиях.

Отремонтированная детская консультация уже работает, медицинскую помощь в ней будут получать почти две тысячи детей.

Территория перед детской консультацией будет благоустроена в течение весны – лета 2024 года.