В Печорском районе иномарка под управлением нетрезвого водителя протаранила другую машину и врезалась в дерево

21:31, 15 марта 2024, ПАИ

Автомобиль марки Geely под управлением водителя 1983 года рождения протаранил автомобиль ВАЗ-2111, после чего ВАЗ вылетел в кювет, а иномарка – на просеку. ДТП произошло у деревни Гверстонь в Печорском районе. Об этом пишет «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали оба мужчины. Водитель отечественного автомобиля от госпитализации отказался. Шофёр из иномарки госпитализирован в медучреждение в состоянии алкогольного опьянения с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.