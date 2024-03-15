В Печорском районе иномарка под управлением нетрезвого водителя протаранила другую машину и врезалась в дерево
Автомобиль марки Geely под управлением водителя 1983 года рождения протаранил автомобиль ВАЗ-2111, после чего ВАЗ вылетел в кювет, а иномарка – на просеку. ДТП произошло у деревни Гверстонь в Печорском районе. Об этом пишет «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали оба мужчины. Водитель отечественного автомобиля от госпитализации отказался. Шофёр из иномарки госпитализирован в медучреждение в состоянии алкогольного опьянения с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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15 марта 2024
В Печорском районе иномарка под управлением нетрезвого водителя протаранила другую машину и врезалась в дерево