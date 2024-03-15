День псковской поэзии пройдёт 21 марта в Пскове

23:32, 15 марта 2024, ПАИ

День псковской поэзии пройдёт 21 марта в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

На мероприятии прозвучат стихотворения современных поэтов Псковской области в авторском прочтении, а также песни, написанные на эти стихи. Ведущим вечера станет поэт Бениаминов.

Литературная встреча состоится на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный.

