Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России

09:49, 16 марта 2024, ПАИ

Свой голос на выборах президента России отдала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, сообщает ТАСС. Она проголосовала на избирательном участке в Павловской Слободе.

Центральная избирательная комиссия и избиркомы сделали всё, чтобы человеку было удобно проголосовать, заявила Элла Памфилова. Кроме того, некоторые сотрудники избирательной системы отправились добровольцами в зону СВО, напомнила она.

«Наши ребята там рискуют жизнями, жертвуют своим здоровьем, чтобы отстоять свободу и независимость России. Так, дорогие мои сограждане, пожертвуйте где-то час, где-то два, а где-то и 10 минут, кто голосует дистанционно, и проголосуйте. Выбор есть. А самый главный наш выбор – это сильная, независимая, мощная Россия», – подчеркнула глава ЦИК.