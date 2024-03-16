Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России
Свой голос на выборах президента России отдала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, сообщает ТАСС. Она проголосовала на избирательном участке в Павловской Слободе.
Центральная избирательная комиссия и избиркомы сделали всё, чтобы человеку было удобно проголосовать, заявила Элла Памфилова. Кроме того, некоторые сотрудники избирательной системы отправились добровольцами в зону СВО, напомнила она.
«Наши ребята там рискуют жизнями, жертвуют своим здоровьем, чтобы отстоять свободу и независимость России. Так, дорогие мои сограждане, пожертвуйте где-то час, где-то два, а где-то и 10 минут, кто голосует дистанционно, и проголосуйте. Выбор есть. А самый главный наш выбор – это сильная, независимая, мощная Россия», – подчеркнула глава ЦИК.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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