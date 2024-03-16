Случаи незаконной регистрации иностранцев пресекли полицейские в Псковской области
Факты незаконной регистрации иностранцев выявили полицейские в Островском районе и Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В частности, в Пскове безработный 45-летний мужчина прописал у себя граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации. Уже возбуждено уголовное дело.
Кроме того, 19-летний местный житель Островского района в одной из деревень незаконно прописал у себя гражданку Республики Таджикистан. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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