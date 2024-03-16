95-летняя жительница Стругокрасненского района проголосовала на выборах президента
95-летняя труженица тыла, жительница деревни Ягодно Стругокрасненского района Лидия Грибалева проголосовала на выборах президента России. Об этом пишет газета «Струги».
Члены участковой избирательной комиссии приехали домой к жительнице. «Я всегда голосую, а как иначе. Это мой долг. А сейчас выбираем президента – это важно, от этого зависит будущее нашей страны. Я переживаю за детей, внуков и правнуков. Поэтому и голосую», – сказала Лидия Грибалева.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Порядка 2,5 тысячи избирателей проголосовали на выборах президента России в мобильных пунктах Псковской области