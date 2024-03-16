95-летняя жительница Стругокрасненского района проголосовала на выборах президента

13:50, 16 марта 2024, ПАИ

95-летняя труженица тыла, жительница деревни Ягодно Стругокрасненского района Лидия Грибалева проголосовала на выборах президента России. Об этом пишет газета «Струги».

Члены участковой избирательной комиссии приехали домой к жительнице. «Я всегда голосую, а как иначе. Это мой долг. А сейчас выбираем президента – это важно, от этого зависит будущее нашей страны. Я переживаю за детей, внуков и правнуков. Поэтому и голосую», – сказала Лидия Грибалева.