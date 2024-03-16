Автопробег в честь воссоединения России и Крыма прошёл в Усвятах

14:45, 16 марта 2024, ПАИ

Автопробег состоялся в Усвятах накануне десятой годовщины воссоединения России и Крыма. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Колонна автомобилей с развивающимися флагами проследовала по улицам посёлка.

Напомним, что День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации.