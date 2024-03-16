Автопробег в честь воссоединения России и Крыма прошёл в Усвятах
Автопробег состоялся в Усвятах накануне десятой годовщины воссоединения России и Крыма. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».
Колонна автомобилей с развивающимися флагами проследовала по улицам посёлка.
Напомним, что День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации.
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16 марта 2024
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