Квиз «Россия начинается с тебя» прошёл в Штабе общественной поддержки Псковской области

19:13, 16 марта 2024, ПАИ

Квиз «Россия начинается с тебя» прошёл в Штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В игре приняли участие три команды разных возрастов.

Участники квиза ответить на вопросы о русских традициях, связанных с Масленицей, разобрались, какая мука придет блинам большую пышность и рыхлость, отметили в Штабе.

В завершение мероприятия учатсники поговорили о Масленице, вспомнили традиции и пили чай с блинами.