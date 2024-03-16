Квиз «Россия начинается с тебя» прошёл в Штабе общественной поддержки Псковской области
Квиз «Россия начинается с тебя» прошёл в Штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В игре приняли участие три команды разных возрастов.
Участники квиза ответить на вопросы о русских традициях, связанных с Масленицей, разобрались, какая мука придет блинам большую пышность и рыхлость, отметили в Штабе.
В завершение мероприятия учатсники поговорили о Масленице, вспомнили традиции и пили чай с блинами.
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