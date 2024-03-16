Усвятские школьники познакомились с технологиями виртуальной и дополненной реальности
Семиклассники Усвятской средней школы прошли обучение по программам «VR/AR-квантум. Цифровое искусство VR/AR. Вводный модуль» и «Промробоквантум. Основы робототехники. Вводный модуль», которое состоялось в рамках предметов технологии и информатики с использованием оборудования «Точки роста». Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».
Ребята разделились на две группы: одним стала интересна виртуальная реальность, где они создают 3D модели, другим – разработка программы для роботов. Занимаясь по программе «VR/AR-квантум», семиклассники познакомились с историей виртуальной реальности, видами шлемов виртуальной реальности, принципами работы виртуальной и дополненной реальностей, с интерфейсом и возможностями программ 3D-моделирования.
Обучение, проведенное в сетевом взаимодействии с «Детским технопарком Кванториум в городе Великие Луки», проходило в онлайн-формате. С ребятами занимались педагоги технопарка Виктор Белоус и Ксения Лазарева. Итогом обучения ребята представили свои проекты.
На занятиях «Промробоквантум» освоили программу TRIK Studio, в которой задавали алгоритмы движения управляемого робота, работали с датчиком касания, ультразвуковым датчиком, датчиком света.
«Защищая проекты, ребята заметно волновались. Но это не помешало им отлично выступить, четко ответив на вопросы комиссии», – отметили в газете.
VR технологии – технологии полного погружения в виртуальный мир с помощью различных устройств, например, очков виртуальной реальности.
A/R технология – создание дополненной реальности, когда на экранах различных устройств можно просматривать трехмерные, а также, например, визуализировать несуществующие предметы в конкретном помещении.
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