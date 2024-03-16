Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международные общественные наблюдатели побывали на одном из избирательных участков в Островском районе

Международные общественные наблюдатели побывали на одном из избирательных участков в Островском районе. Об этом пишет районная газета «Островские новости».

Международные общественные наблюдатели побывали на одном из избирательных участков в Островском районе. Фото: «Островские новости»

На избирательном участке № 251, который располагается в здании администрации Бережанской волости, работали международные общественные наблюдатели.

Наблюдать за проведением голосования приехали представители Греции, Италии, Кыргызстана, Мавритании, Словакии, Турции, Сербии, Узбекистана, Шри-Ланки и Республики Беларусь.

Сотрудники участковой избирательной комиссии (УИК) проинформировали международных наблюдателей о проценте явки, сроках подсчёта голосов, сохранности полученных данных. Международный наблюдатель Мирлан Парханов отметил, что в практике трёхдневного голосования участвует впервые, в Кыргызстане выборы проходят традиционно – за один день.

Он считает, что это отличная возможность повысить процент явки и дать возможность проголосовать большому количеству людей.

Подчеркнул Мирлан Парханов и удобство использования современных информационных технологий, которые также позволяют принять участие в важном событии тем гражданам, которые не смогут лично присутствовать на избирательных участках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 марта 2024

Михаил Ведерников – о Фестивале русской музыки в Пскове: Настоящий бренд региона
16 марта 2024

225 портретных изображений Пушкина представили на выставке в ​«Михайловском»
16 марта 2024

Скончался Сергей Авдеев, более двадцати лет возглавлявший управление образования Печорского района 
16 марта 2024

Международные общественные наблюдатели побывали на одном из избирательных участков в Островском районе
16 марта 2024

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе ​«Главнее всех – моя семья»
16 марта 2024

Мультфильм из серии «Пушкин и...» покажут в псковской библиотеке
16 марта 2024

Усвятские школьники познакомились с технологиями виртуальной и дополненной реальности
16 марта 2024

Квиз «Россия начинается с тебя» прошёл в штабе общественной поддержки Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...