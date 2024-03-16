Международные общественные наблюдатели побывали на одном из избирательных участков в Островском районе

22:37, 16 марта 2024, ПАИ

Международные общественные наблюдатели побывали на одном из избирательных участков в Островском районе. Об этом пишет районная газета «Островские новости».

На избирательном участке № 251, который располагается в здании администрации Бережанской волости, работали международные общественные наблюдатели.

Наблюдать за проведением голосования приехали представители Греции, Италии, Кыргызстана, Мавритании, Словакии, Турции, Сербии, Узбекистана, Шри-Ланки и Республики Беларусь.

Сотрудники участковой избирательной комиссии (УИК) проинформировали международных наблюдателей о проценте явки, сроках подсчёта голосов, сохранности полученных данных. Международный наблюдатель Мирлан Парханов отметил, что в практике трёхдневного голосования участвует впервые, в Кыргызстане выборы проходят традиционно – за один день.

Он считает, что это отличная возможность повысить процент явки и дать возможность проголосовать большому количеству людей.

Подчеркнул Мирлан Парханов и удобство использования современных информационных технологий, которые также позволяют принять участие в важном событии тем гражданам, которые не смогут лично присутствовать на избирательных участках.