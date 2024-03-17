Международные наблюдатели не выявили нарушений в избирательном процессе в Псковской области

12:21, 17 марта 2024, ПАИ

Международные наблюдатели не выявили нарушений в избирательном процессе в Псковской области. Об этом сообщил на брифинге в центре общественного наблюдения генсек партии «Единый всегреческий фронт» Димитрис Казакис сегодня, 17 марта.

«Посещая разные участки, мы не обнаружили нарушений. Мы не видели пропаганды, не видели ничего такого. Моя страна Греция может многому научиться», – сказал Димитрис Казакис. Также спикер поблагодарил руководство Псковской области за организацию работы международных наблюдателей экспертов на территории региона.

Он отметил, что сотрудники избирательных комиссий – профессионалы своего дела, а население активно пользуется своим конституционным правом на участие в выборах.

«Нам очень понравилось, что граждане России, проживающие за рубежом могут воспользоваться своим избирательным правом», – подчеркнул международный наблюдатель из Кыргызстана Мирлан Парханов.

«Это очень хорошо и мы нигде такого не видели чтобы была возможность проголосовать прямо на государственной границе, но самое главное, что люди активно этим пользуются», – заметил международный наблюдатель из Италии Иван Марино.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15–17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.