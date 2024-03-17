Тело мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Гдовском районе
Возгорание жилого дома произошло в деревне Низовицы Гдовского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
При ликвидации пожара обнаружен погибшим 47-летний мужчина.
Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.
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