Псковские партийцы на руках выяснили, кто займёт второе и третье места на выборах президента

22:33, 17 марта 2024, ПАИ

Представители политических партий в Псковской области с помощью армрестлинга выяснили, кто займёт второе, а кто – третье место на выборах президента. Состязание прошло на площадке «Ночи выборов – 2024» в медиацентре ПАИ в воскресенье, 17 марта.

Судил матч по армрестлингу трёхкратный чемпион Пскова и Псковской области, многократный чемпион и призёр международных турниров Эдик Худинян.

Участниками стали секретарь обкома КПРФ, член фракции компартии в региональном парламенте Дмитрий Михайлов и доверенное лицо кандидата в президенты РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого Владимир Ефимов.

В результате сильнейшим оказался участник состязания от КПРФ, который одолел соперника из ЛДПР.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.