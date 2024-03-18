Александр Котов: Чем больше будет давление Запада, тем больше мы будем объединяться

00:15, 18 марта 2024, ПАИ

О впечатлениях от проведения выборов президента РФ в Псковской области рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 18 марта.

«Хорошие результаты и хорошая явка. С уверенностью уже можно сказать, что Владимир Владимирович Путин лидирует безоговорочно. Победа уверенная, не вызывающая никаких сомнений», – отметил он.

Александр Котов также поделился своим мнением о голосовании за рубежом. «Наши западные партнёры, которые считают себя основателями демократии, демократических принципов, стреляют себе в ногу. Как можно в странах, где преобладающими являются демократия и демократические принципы, не пускать человека на выборы, депортировать из страны за то, что он выражает какие-то другие взгляды? Я вообще не могу этого объяснить. Достаточно привести пример, когда на государственном уровне принимается решение, что автомобили с российскими номерами конфискуют без суда и следствия. Если демократия допускает такие принципы и такие подходы – тогда у меня нет слов», – подчеркнул гость эфира.

По его словам, за рубежом есть масса примеров, когда препятствовали свободному волеизъявлению и тем не менее больше 250 тысяч наших соотечественников смогли проголосовать. «И я уверен, что большинство проголосовало за действующего президента Владимира Путина. Конечно, это сплотило нас – и тех, кто проживает за рубежом, и тех, кто проживает в РФ, об этом свидетельствует высокая явка. Это говорит о том, что чем больше мы испытываем трудностей, чем больше будет давление, тем больше мы стараемся объединяться, сплотиться и противопоставить своё единство вот этим бессмысленным, на мой взгляд, попыткам оказывать давление на нашу страну и на наших граждан», – отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

В политическом поле стоит ждать определённых перемен, но не радикальных, считает Александр Котов. «Если смотреть на предварительные результаты голосования, на втором месте пока ещё кандидат от партии КПРФ, ЛДПР занимает последнюю позицию. Но я думаю, что большинство сторонников других политических партий всё-таки отдали свои голоса за Владимира Путина. Здесь, на выборах президента России, ситуация другая. Здесь большинство понимает, что нужно в сторону отложить партийные амбиции и поддержать сильного, уверенного в себе лидера, который способен вести нашу страну к победе. Мне кажется, что это было определяющим на этих выборах, потому что если взять КПРФ, у них электоральная поддержка – менее 5 %, а мы видим сейчас, что примерно 40-50 % сторонников партии КПРФ проголосовали за Владимира Путина. Думаю, что аналогичная ситуация примерно и в других политических партиях. Это особенность выборов президента. Такой результат заставит лидеров партий задуматься, и, конечно, будет переформатирование политического поля. Перемены будут, потому что нужно реагировать на результаты, которые получили политические партии по итогам выборов», – резюмировал он.

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