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Политика

Игорь Иванов: Работа центра общественного наблюдения за выборами была организована на высоком уровне

Процесс работы центра общественного наблюдения за выборами был организован на высоком уровне, а его расположение на территории Псковского областного совета профсоюзов – правильное решение. Об этом заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 18 марта.

Игорь Иванов: «Процесс работы центра общественного наблюдения был организован на высоком уровне». Фото: ПАИ

«Процесс работы центра общественного наблюдения за выборами был организован на самом высоком уровне. А то, что он находился на территории профсоюзов, – это видится мне тоже очень правильным. На самом деле вся общественная жизнь связана тесно с профсоюзным движением», – отметил Игорь Иванов.

Он также отметил, что в России профсоюзы объединяют более 20 миллионов человек.

«Мы выбираем будущее своей Родины. Мы знаем, сколько у России недругов и завистников. Многие оказались такими условными партнёрами. Сейчас нам как никогда необходима общая консолидация для нашей общей победы», – подчеркнул Игорь Иванов.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.

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