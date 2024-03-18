Путин набирает 87,31% голосов после обработки 99,71% протоколов

09:02, 18 марта 2024, ПАИ

Владимир Путин набирает 87,31% голосов после обработки 99,71% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает ЦИК РФ.

На втором месте кандидад от КПРФ Николай Харитонов - 4,3% голосов. Третий - Владислав Даванков («Новые люди») с 3,73%. На четвертом месте - лидер ЛДПР Леонид Слуций с 3,21%.

Накануне в медиацентре ПАИ прошла «Ночь выборов - 2024», на которой представители кандидатов в президенты, политики, депутаты Псковского областного Собрания, международные наблюдатели, общественники обсудили ход президентской кампании и ее предварительные результаты. Запись политического шоу «Ночь выборов» смотрите в официальной группе ПАИ в ВК.