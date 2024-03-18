Путин набирает 87,31% голосов после обработки 99,71% протоколов
Владимир Путин набирает 87,31% голосов после обработки 99,71% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает ЦИК РФ.
На втором месте кандидад от КПРФ Николай Харитонов - 4,3% голосов. Третий - Владислав Даванков («Новые люди») с 3,73%. На четвертом месте - лидер ЛДПР Леонид Слуций с 3,21%.
Накануне в медиацентре ПАИ прошла «Ночь выборов - 2024», на которой представители кандидатов в президенты, политики, депутаты Псковского областного Собрания, международные наблюдатели, общественники обсудили ход президентской кампании и ее предварительные результаты. Запись политического шоу «Ночь выборов» смотрите в официальной группе ПАИ в ВК.
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