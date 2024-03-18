Псков убирают после ночного снегопада

09:13, 18 марта 2024, ПАИ

Коммунальные службы и подрядчики убирают Псков после ночного снегопада.

«Как это часто бывает у нас в марте, наблюдаем противостояние зимы и весны. Псков снова в снегу. С ночи в очистке и обработке улиц, мостов и тротуаров задействовано около 30 единиц техники и 45 дорожных рабочих. Будьте внимательны и осторожны!» - написал в своем телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Напоминаем о необходимости соблюдать скоростной режим на улицах города и дорогах области. В понедельник в Псковской области ожидается от 0 до 3 градусов, будет пасмурная погода.