Псков убирают после ночного снегопада
Коммунальные службы и подрядчики убирают Псков после ночного снегопада.
«Как это часто бывает у нас в марте, наблюдаем противостояние зимы и весны. Псков снова в снегу. С ночи в очистке и обработке улиц, мостов и тротуаров задействовано около 30 единиц техники и 45 дорожных рабочих. Будьте внимательны и осторожны!» - написал в своем телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.
Напоминаем о необходимости соблюдать скоростной режим на улицах города и дорогах области. В понедельник в Псковской области ожидается от 0 до 3 градусов, будет пасмурная погода.
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