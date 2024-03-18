Поездку в Крым на двоих разыграют на фестивале «Русская весна» в Детском парке Пскова

09:59, 18 марта 2024, ПАИ

В Пскове 18 марта пройдет фестиваль «Русская весна» в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С 17:00 до 19:30 в Детском парке будут работать две площадки: «Музыкальная сцена» и Квест «Мой Крым».

На главной сцене выступят талантливые артисты, исполняющие романсы, патриотические песни и современные композиции. Среди них: Наталья Александрова, Анастасия Куклина, Елизавета Ковтун, Константин Духанский, Софья Самсонова. Завершит концертную программу группа «Радио Бэнд».

Помимо музыкальных выступлений гостей ждут флешмобы, активности и квесты. Участники смогут выиграть сувениры и даже сертификат на путешествие в Крым на двоих.

18 марта исполняется 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014 году Президент Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав Российской Федерации.