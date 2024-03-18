Антинаркотическая акция стартовала в Псковской области

12:20, 18 марта 2024, ПАИ

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Псковской области сегодня, 18 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Акция продлится до 29 марта. Организаторами мероприятия являются региональное Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Задача акции – противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика их употребления.

О незаконном обороте наркотиков псковичи могут сообщить по телефону доверия полиции 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49. А консультацию по вопросам лечения наркозависимых можно получить по круглосуточному телефону 56-60-16.