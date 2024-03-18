Соревновательный велоспортивный сезон стартует в Псковской области 23 мая

12:01, 18 марта 2024, ПАИ

Соревновательный велоспортивный сезон стартует в Псковской области 23 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Сезон начнётся с групповых гонок и критериума по улицам Великих Лук с 23 по 26 мая. Также в это время пройдёт индивидуальная гонка в Новосокольническом районе. 1 июня в Великих Луках состоится региональный этап Всероссийской массовой гонки «День велосипедиста».

В начале лета пройдут Кубок Псковской области и первенство Пскова, посвящённое Дню России. Кроме того, на этапе разыграют кубок мастера спорта международного класса победителя велогонки мира Юрия Захарова. Заезды запланированы в Палкинском и Печорском районах, а также в Пскове.

29 июня начнётся первый этап чемпионата Псковской области по велоспорту в дисциплинах «маунтинбайк», «кросс-кантри» и «марафон». Старт пройдёт в Печорском районе.

Затем в Пушкиногорском и Островском районах состоится первенство России в многодневной гонке, которое пройдёт с 7 по 12 июля.

24 августа на территории Печорского района запланировано проведение второго этапа чемпионата Псковской области. В начала сентября первенство Псковской области пройдёт уже в Великих Луках.

Заключительным стартом сезона станет Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвящённый памяти велопутешественника Глеба Травина. Гонки состоятся в Палкинском и Печорском районах с 21 по 22 сентября.

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