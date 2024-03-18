Псковички завоевали 29 медалей на соревнованиях по художественной гимнастике в Петербурге

12:07, 18 марта 2024, ПАИ

Псковички завоевали 29 наград на соревнованиях «Крылья надежды», которые прошли в Санкт-Петербурге 16 марта. Об этом сообщается в группе «Художественная гимнастика Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Всего на счету гимнасток из Пскова 29 медалей, 18 их которых – золото. Также псковички выиграли семь серебряных и четыре бронзовые награды.

«Спасибо организаторам за такие замечательные соревнования. Отличный праздник. Детям всё очень понравилось. Красивое оформление зала. Проведение фестиваля на высшем уровне», – сообщается в группе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».