Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по бадминтону

12:39, 18 марта 2024, ПАИ

Псковские спортсмены Эдуард Барканов и Екатерина Огинская стали призёрами всероссийских соревнований по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания прошли в Казани с 12 по 16 марта, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие спортсмены их 17 регионов России.

Эдуард Барканов взял бронзу в мужском парном разряде со спортсменом из Краснодарского края Владимиром Ткачёвым.

Екатерина Огинская удостоилась бронзы в одиночном женском разряде, а также серебра в парном разряде вместе со спортсменкой из Московской области Елизаветой Кожемяко.

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