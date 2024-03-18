Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по бадминтону
Псковские спортсмены Эдуард Барканов и Екатерина Огинская стали призёрами всероссийских соревнований по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания прошли в Казани с 12 по 16 марта, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В соревнованиях приняли участие спортсмены их 17 регионов России.
Эдуард Барканов взял бронзу в мужском парном разряде со спортсменом из Краснодарского края Владимиром Ткачёвым.
Екатерина Огинская удостоилась бронзы в одиночном женском разряде, а также серебра в парном разряде вместе со спортсменкой из Московской области Елизаветой Кожемяко.
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