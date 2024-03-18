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Общество

Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и районе 19 марта

Электроэнергии временно не будет в Великих Луках и Великолукском районе 19 марта в связи с проведением ремонтных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Электроэнергию временно отключат 19 марта. Фото: ПАИ

19 марта без электроэнергии останутся улицы Весёлая, Вишнёвая, Заводская, Лаврино, Набережная, Покровская, Сизова, Совхозная, Сотово, Халтурина, 9-го Января, 9-го Мая, а также переулок Заводской, проезды Заводской и Артиллеристов с 9:00 до 17:00.

Кроме того, в это же время света не будет в деревнях Переслегино, Бителево, Шелково Великолукского района.

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