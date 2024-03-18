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Политика

Борис Елкин - о выборах: Большинство из нас разделяет общие ценности

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале прокомментировал результаты прошедших президентских выборов.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Выборы президента России состоялись! Высокая явка и безусловная поддержка действующего президента России Владимира Владимировича Путина в очередной раз подтвердили, что большинство из нас разделяет общие ценности», - подчеркнул глава Пскова.

Он также добавил, что псковичи проявили гражданскую позицию и своим голосованием выразили единство и одобрение пути, по которому идет страна.

«Поздравляю всех нас с этим выбором и благодарю за активность. Продолжение курса нашего президента очень важно для Пскова. Это значит, что мы сможем продолжить начатые программы и проекты, а также двигаться вперед и развиваться», - заключил Борис Елкин.

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