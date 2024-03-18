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Политика

Избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты выборов президента на территории региона

В актовом зале правительства Псковской области проходит заседание избирательной комиссии Псковской области по подписанию протокола об итогах голосования по выборам президента России на территории региона, сообщает корреспондент ПАИ.

Заседание избирательной комиссии региона по утверждению результатов выборов президента на территории Псковской области. Фото: ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил, что утром встречался с губернатором Михаилом Ведерниковым и доложил ему, как прошло голосование в регионе.

«Хочу от имени Михаила Ведерникова поблагодарить всех, кто участвовал в организации и проведении выборов. Все участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, сотрудников аппарата области. Глава региона особо отметил, что в тех условиях, в которых мы сейчас работаем, голосование в Псковской области прошло без жалоб – это дорогого стоит», – сказал Игорь Сопов.

От себя лично глава облизбиркома также поблагодарил тех, кто организовывал работу перед выборами и во время них, организовывал работу на избирательных участках, силовые структуры, которые не позволили допустить нарушений общественного порядка, «хотя сигналы о заминировании у нас были».

Избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты голосования в Псковской области на выборах президента России. Протокол об итогах голосования по выборам президента России на территории Псковской области был подписан в 14:15 сегодня, 18 марта.

За Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).

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