Рекордное количество туристов побывало на экоферме «Изборский страус» в 2023 году

16:50, 18 марта 2024, ПАИ

Всё большее количество искателей не просто натуральных, но и экзотических продуктов, любителей природы и загородного отдыха привлекает экоферма «Изборский страус» в деревне Залавье Псковской области. В 2023 году ферму посетили почти 37 000 туристов. Девять лет псковский фермер успешно развивает агробизнес с нуля и теперь передаёт опыт желающим разводить экзотических птиц. Директор самой большой страусиной фермы на Северо-Западе Евгений Прокофьев в интервью рассказал о перспективах развития бизнеса.

– Предполагали ли вы девять лет назад, что разведение страусов приобретёт такой размах и ферма будет настолько популярна у туристов?

– Всё началось с потребности начать дело, которое бы увлекало и захватывало душу, и экзотические африканские страусы как раз отвечали этому запросу. Разводить диковинную птицу в северном климате – что может быть необычнее и увлекательнее? Начал читать, изучать. Но на практике многое оказалось совсем не так, как в теории. Были ошибки, которые пришлось исправлять, корректировать. Например, сейчас уже понимаешь, что для зимовки страусам не требуется такое тёплое помещение, какое строили изначально. В течение первых четырёх лет мы каждый год закупали дополнительные инкубационные шкафы. Каждый год объёмы производства наращиваем. Сейчас на ферме производим более 800 яиц в год и выводим 150-200 особей ежегодно, а вес самого большого яйца на нашей ферме составил два килограмма 150 граммов. При этом в среднем страусиное яйцо весит около 1,6 килограмма. Одновременно развиваем производство сертифицированной косметики на основе страусового жира, кожгалантереи, в ограниченном количестве делаем сувениры с использованием перьев страусов.



Фото: Фото: официальная страница Экофермы Изборский страус ВКонтакте



Фото: Фото: официальная страница Экофермы Изборский страус ВКонтакте



Фото: Фото: официальная страница Экофермы Изборский страус ВКонтакте



Фото: Фото: официальная страница Экофермы Изборский страус ВКонтакте







– У вас уже немалый фермерский опыт, обращаются ли к вам за советом начинающие?

– Мы проводим специальные бизнес-экскурсии для желающих заняться страусоводством. За опытом к нам едут со всей страны, рассказываем о всех тонкостях фермерства, чтобы люди учились на наших ошибках, были подкованными, когда столкнутся с трудностями на практике. Завершается экскурсия дегустацией блюд авторской кухни в нашем кафе. Можно попробовать мясо и яйца страусов в различных вариациях и многие другие вкуснейшие блюда, которые готовит наш шеф-повар.

– Каким был для вас 2023 год, какие были трудности, успехи?

– В минувшем году завершили строительство гостевого дома для туристов, его удалось построить на средства гранта Министерства сельского хозяйства. В планах у нас и в дальнейшем инвестировать в инфраструктуру и строительство домов для размещения туристов. Поскольку территория Печорского района является историческим поселением, дома будем возводить на месте старых, разрушенных. Турпоток растёт с каждым годом, за 2023 год ферму «Изборский страус» посетило около 37 тысяч гостей. Правда, в начале этого года ударили сильные морозы и это стало причиной некоторого снижения количества туристов. Видимо, людям сложнее переносить морозы, чем африканским страусам. Мы также работаем сейчас над расширением рынков сбыта в других регионах. В этом помогают маркетплейсы, в том числе платформа «Своё» от Россельхозбанка, которая способствует продвижению товаров и туристических услуг. Ещё один дополнительный канал продаж – ярмарки «Вкусная пятница», ближайшая состоится в Пскове уже через неделю, 22 марта.

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