Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 87,28%

16:05, 18 марта 2024, ПАИ

Самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин побеждает с 87,28 % голосов на выборах президента РФ, сообщается на сайте ЦИК РФ по итогам обработки 100 % бюллетеней.

За Владимира Путина в России проголосовало 76 277 708 человек (87,28 %), за Николая Харитонова (КПРФ) – 3 768 470 (4,31 %), за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3 362 484 (3,85 %), за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 2 795 629 (3,2 %).

Напомним, голосование проходило 15, 16 и 17 марта.

Отметим, вчера в медиацентре ПАИ прошла «Ночь выборов – 2024», на которой представители кандидатов в президенты, политики, депутаты Псковского областного Собрания, международные наблюдатели, общественники обсудили ход президентской кампании и её предварительные результаты. Запись политического шоу «Ночь выборов – 2024» смотрите в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».