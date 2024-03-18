Житель Палкинского района предстанет перед судом за новогоднее убийство сожительницы
Житель Палкинского района предстанет перед судом за новогоднее убийство сожительницы, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
По версии следствия, в новогоднюю ночь 47-летний мужчина находился со своей 58-летней сожительницей в частном доме. Во время празднования Нового года между ними возник конфликт. Затем мужчина ударил несколько раз свою сожительницу ножом в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.
В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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