Житель Палкинского района предстанет перед судом за новогоднее убийство сожительницы

16:37, 18 марта 2024, ПАИ

Житель Палкинского района предстанет перед судом за новогоднее убийство сожительницы, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в новогоднюю ночь 47-летний мужчина находился со своей 58-летней сожительницей в частном доме. Во время празднования Нового года между ними возник конфликт. Затем мужчина ударил несколько раз свою сожительницу ножом в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд для рассмотрения.