Подведены итоги Кубка Псковской области по фигурному катанию

17:24, 18 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги Кубка Псковской области, а также фестиваля «Весна-2024» по фигурному катанию, которые прошли в псковском Ледовом дворце 16 и 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Псковской, Смоленской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

Спортсмены Псковской области завоевали 22 награды. Злата Сумина сумела завоевать серебро среди юниорок кандидатов в мастера спорта. Также бронзовой наградой по второму спортивному разряду отметилась Эмилия Иванова. Алиса Иванова смогла взять бронзу среди фигуристок с третьим спортивным разрядом.

Также отметим, что Мария Арефина, Артемий Казыханов, Анна Исправникова, Каталея Аветикян, Валерия Колыванова, Илья Фролович, Таисия Матвеева и Александра Шлыгина стали победителями в юношеских разрядах и категории «Новичок».

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