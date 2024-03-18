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Четыре медали завоевали спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по самбо

Четыре медали завоевали спортсмены Псковской области на Всероссийских соревнованиях по самбо «Кубок городов трудовой доблести». Состязания прошли в Новгородской области с 15 по 17 марта, сообщили ПАИ в клубах единоборств «Отечество» и «Спортивное единство».

Евгений Ткачёв одержал три досрочные победы болевыми приёмами. Фото: спортшкола «Отечество»

В соревнованиях приняли участие 104 спортсмена из 14 регионов России.

Бронзой отличился Михаил Размыслович. Фото: клуб единоборств «Отечество»

В весовой категории до 64 килограммов бронзу соревнований взял воспитанник спортшколы «Отечество» Евгений Ткачёв. В его категории боролось 19 спортсменов. Великолучанин одержал три досрочные победы болевыми приёмами. Также бронзой отличился его одноклубник Михаил Размыслович в весовой категории до 88 килограммов. Тренирует самбистов Евгений Мишанов.

Кирилл Кротов занял третье место в весовой категории до 71 килограмма. Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Воспитанник клуба «Спортивное единство» Кирилл Кротов занял третье место в весовой категории до 71 килограмма. Его одноклубник Кирилл Маслов также стал бронзовым призёром в весовой категории до 79 килограммов. Тренируют псковичей Александр Тимофеев и Вячеслав Елькин.

Кирилл Маслов стал бронзовым призёром в весовой категории до 79 килограммов

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