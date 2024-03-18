Более трёх тысяч проектов приняли участие в премии «Россия – мои горизонты»

18:19, 18 марта 2024, ПАИ

На национальную премию в области профориентации «Россия – мои горизонты» претендует 3 032 конкурсанта. Именно столько заявок зарегистрировал организатор премии – Фонд гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения России. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Заявочная кампания премии длилась 2,5 месяца и завершилась в конце февраля. Участники представили лучшие инициативы, проекты и достижения в области профориентации, которые помогают российским школьникам выбрать будущую профессию.

Премию проводит Фонд гуманитарных проектов, федеральный оператор программы «Билет в будущее» в России. За прошедшие пять лет проект «Билет в будущее» охватил четыре миллиона школьников и более 60 тысяч педагогов, а также почти пять тысяч партнёров и экспертов, региональных операторов.

С учебного года 2023/2024 возможности российских школьников расширились до безграничных горизонтов благодаря единой модели профориентации, где внеурочная деятельность представлена курсом «Россия – мои горизонты».

«Первая профориентационная премия охватила широкий пул экспертов, педагогов, крупных российских работодателей, а это тысячи профессионалов в стране, которые подали свои бесценные разработки. Лидерами российской профориентации по количеству поданных заявок стали Центральный и Южный федеральные округа, также я бы выделил Ростовскую область, доля участников в которой составляет 1/5 часть от общего числа заявок. Уверен, премия станет ежегодной и долгожданной торжественной площадкой для оценки заслуг и дальнейшей мотивации участников – уважаемых педагогов», – отметил руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Среди участников – соискателей на премию в шести номинациях: «Профориентация года», «Вклад в развитие единой модели профориентации», «Профориентация: новые возможности», «Инновации в профориентации», «Профессиональная среда», «Спецноминация: династии» – больше всего школьных коллективов или личных заявок педагогов. Также заявки отправляли коммерческие предприятия, системы СПО, вузы, организации дополнительного образования и госучреждения.

В пятёрку лидеров по количеству участников вошли Южный, Центральный, Приволжский, Сибирский и Уральский федеральные округа. Лидеры среди регионов – Ростовская область, Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область, Московская и Самарская области.

В ближайший месяц экспертная комиссия рассмотрит проекты участников и определит номинантов. Торжественная церемония пройдёт весной 2024 года.