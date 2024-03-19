Самолёт Москва – Псков из-за сильного тумана на подлёте к Пскову развернулся и полетел обратно
Самолёт Москва – Псков на подлёте к Пскову развернулся в небе и полетел обратно в точку отправления – во Внуково.
В комментарии ПАИ директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов отметил, что самолёт развернулся из-за сильного тумана.
Сейчас самолёт направляется во Внуково, там его снова заправят, и он при нормализации погоды полетит в Псков.
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