До пяти лет тюрьмы грозит псковичу за кражу техники из магазина

11:35, 19 марта 2024, ПАИ

До пяти лет грозит псковичу за кражу гаджетов из магазина на улице Вокзальной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 18 марта мужчина разбил стекло входной двери в помещении скупки гаджетов в Пскове и похитил четыре сотовых телефона, три планшетных компьютера и телевизор. Причинённый ущерб, по предварительным данным, составил 100 000 рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний неработающий пскович.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Украденные вещи обнаружили и изъяли. Проводится расследование.