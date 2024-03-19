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Общество

Борис Елкин призвал псковичей подавать заявки ​на конкурс проектов ТОС

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале призвал псковичей подавать заявки ​на конкурс проектов ТОС.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Используйте шанс облагородить придомовую территорию. В Пскове идет прием заявок на конкурс проектов ТОС (территориальных общественных самоуправлений). Победа в нем обеспечит финансирование проекта по благоустройству. Призовой фонд в этом году увеличен до 10 млн рублей. Каждый ТОС сможет получить до 1 млн рублей на свои проекты», – напомнил Борис Елкин.

Глава города уточнил, что можно поставить детскую или спортивную площадку, шлагбаум или забор, освещение или видеонаблюдение, обновить контейнерную площадку или газон. Заявок может быть несколько. Главное условие – чтобы каждая содержала одно мероприятие.

Документы принимают в управлении городского хозяйства (улица Яна Фабрициуса, 6) по 19 апреля включительно. Дополнительная информация по телефону 29-15-03.

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