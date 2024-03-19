Две тысячи человек посетили масленичные гуляния в Псковском музее-заповеднике

13:35, 19 марта 2024, ПАИ

Две тысячи детей и их родителей посетили масленичные празднества в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В Палатах у Сокольей башни псковичи узнали о значении Масленицы для русского народа и обрядах каждого дня Масленой недели, познакомились с рецептами традиционной псковской кухни. Гости мероприятия услышали живое фольклорное пение, поиграли в народные игры и сделали куклу Масленицу.

Во Дворе Постникова детям и их родителям рассказали о традициях Масленой недели, они поучаствовали в масленичных играх и угостились блинами.