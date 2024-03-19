Две тысячи человек посетили масленичные гуляния в Псковском музее-заповеднике
Две тысячи детей и их родителей посетили масленичные празднества в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
В Палатах у Сокольей башни псковичи узнали о значении Масленицы для русского народа и обрядах каждого дня Масленой недели, познакомились с рецептами традиционной псковской кухни. Гости мероприятия услышали живое фольклорное пение, поиграли в народные игры и сделали куклу Масленицу.
Во Дворе Постникова детям и их родителям рассказали о традициях Масленой недели, они поучаствовали в масленичных играх и угостились блинами.
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