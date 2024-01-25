Как система быстрых платежей от «Тинькофф банка» может помочь вашему бизнесу

14:02, 19 марта 2024, ПАИ

Сегодня, когда скорость и удобство платежей играют огромную роль в успехе бизнеса, «Тинькофф банк» предлагает решение, которое не только ускоряет финансовые операции, но и снижает издержки. Речь идёт о системе быстрых платежей (СБП) – сервисе, который обещает преобразить способы ведения бизнеса.

Что такое СБП

Это уникальная платёжная платформа, созданная в России в сотрудничестве с Национальной системой платёжных карт. Она позволяет осуществлять моментальные переводы между физическими и юридическими лицами, а также мгновенно оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона, не прибегая к использованию физических платёжных инструментов.

Как СБП поможет бизнесу

Одно из ключевых преимуществ заключается в минимизации комиссий за транзакции. Комиссионные сборы начинаются с низкой отметки в 0,2 % и адаптируются в зависимости от специфики вашего бизнеса, что делает СБП предпочтительным вариантом в сравнении с классическими платёжными методами.

Кроме того, СБП гарантирует незамедлительное поступление денежных средств на счёт организации в момент, когда покупатель выполняет оплату. Это способствует не только оптимизации денежных потоков предприятия, но и улучшению качества обслуживания благодаря скорости выполнения платежей.

Особое внимание заслуживает тот факт, что СБП предоставляет клиентам лёгкий и защищённый способ оплаты с использованием мобильного приложения банка, что особенно ценно в условиях нарастающей тенденции к мобильным платежам и цифровой трансформации предприятий.

Использование СБП через «Тинькофф» открывает перед вашим бизнесом возможности для приёма оплат как в стационарных точках продаж, так и в цифровом пространстве. В физических магазинах оплата может производиться путём сканирования QR-кода, созданного на кассовом терминале или через приложение «Тинькофф Бизнес». Для интернет-магазинов СБП может быть интегрирован прямо на сайте или в приложении, позволяя клиентам совершать платежи всего в несколько нажатий.

Примеры использования:

– в стационарных магазинах: предложение клиентам оплатить товары, просто сканируя QR-код у кассы;

– в интернет-магазинах: внедрение кнопки СБП на странице оформления покупки для упрощения процедуры платежа.

Преимущества выбора СБП от «Тинькофф»

Благодаря своему статусу одного из ведущих представителей цифровых финансовых услуг в России, «Тинькофф» предлагает эффективное и выгодное решение для интеграции СБП в вашу деятельность. Сочетание низких комиссий, мгновенного зачисления средств и удобства использования для клиентов выделяет СБП от «Тинькофф» как предпочтительный выбор для бизнеса различных масштабов.

Система быстрых платежей от «Тинькофф» представляет собой не только технологическое новшество, но и реальную возможность для бизнеса сократить издержки на платёжные операции, ускорить оборот средств и повысить уровень обслуживания клиентов. Внедрение СБП в вашу финансовую стратегию может стать значимым шагом на пути к оптимизации бизнес-процессов и достижению новых высот в развитии вашей компании.

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