Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Гдове мужчина расплатился найденной картой и лишился свободы

В Гдове мужчина оплатил покупки найденной картой и лишился свободы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что неоднократно судимый житель Гдова, находясь во дворе многоквартирного жилого дома, нашёл банковскую карту и забрал себе. Мужчина пошёл в магазин, чтобы купить спиртное, и расплатился найденной картой. Причинённый ущерб составил 1019 рублей, который мужчина возместил владельцу карты, раскаялся в содеянном и принёс извинения потерпевшему.

Гдовский районный суд учёл данные о личности подсудимого, который не работает, характеризуется отрицательно, в быту злоупотребляет спиртным, в состоянии алкогольного опьянения склонен к совершению противоправных действий, неоднократно привлекался к административной ответственности, из проводимых бесед профилактического характера должных выводов не делает, к изменению образа жизни не стремится. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2024

Мину времён Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
18 марта 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Пушкиногорском районе
18 марта 2024

Житель Палкинского района предстанет перед судом за новогоднее убийство сожительницы
18 марта 2024

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Невельском районе
18 марта 2024

Мужчина погиб под колёсами поезда на переезде в Дедовичах
18 марта 2024

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
18 марта 2024

Пожарные ликвидировали  возгорание локомотива в Стругокрасненском районе
17 марта 2024

Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...