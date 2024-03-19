В Гдове мужчина расплатился найденной картой и лишился свободы

13:41, 19 марта 2024, ПАИ

В Гдове мужчина оплатил покупки найденной картой и лишился свободы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что неоднократно судимый житель Гдова, находясь во дворе многоквартирного жилого дома, нашёл банковскую карту и забрал себе. Мужчина пошёл в магазин, чтобы купить спиртное, и расплатился найденной картой. Причинённый ущерб составил 1019 рублей, который мужчина возместил владельцу карты, раскаялся в содеянном и принёс извинения потерпевшему.

Гдовский районный суд учёл данные о личности подсудимого, который не работает, характеризуется отрицательно, в быту злоупотребляет спиртным, в состоянии алкогольного опьянения склонен к совершению противоправных действий, неоднократно привлекался к административной ответственности, из проводимых бесед профилактического характера должных выводов не делает, к изменению образа жизни не стремится. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.