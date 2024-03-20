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Общество

150-летие отметит Псковская метеорологическая станция в этом году

150-летие отметит Псковская метеорологическая станция в этом году, сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

150 лет исполнится Псковской метеорологической станции в этом году, рассказала Тала Нещадимова. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Первые метеонаблюдения в регионе были открыты в 1871 году в Великих Луках, а в 1874 году уже были наблюдения в Пскове. В этом году Псковская метеорологическая станция, невзирая на все преобразования, которые происходили с того времени, отмечает 150-летие. Праздник мы приурочиваем к июню – это первый летний месяц», – отметила Тала Нещадимова.

Кроме того, в этом году отмечается 190-летие Гидрометслужбы России, подчеркнула она. «Этот праздник мы будем отмечать 22 марта. Также планируется награждение сотрудников губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, поскольку основная наша задача – это работа на субъект, на Псковскую область, на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», – сказала Тала Нещадимова.

В свою очередь, празднование 150-летнего юбилея Псковской метеорологической станции пройдёт в «домашнем режиме, в тесном коллективе», заключила она.

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