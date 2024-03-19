Дмитрий Яковлев: Молодёжная политика не должна заканчиваться в вузе

17:38, 19 марта 2024, ПАИ

Что такое молодёжная политика и почему соответствующий комитет в структуре исполнительной власти региона появился лишь в феврале 2024 года, рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 марта.

Гость радиоэфира уточнил, что комитет был создан в связи с федеральными требованиями. «У нас до этого было управление, по сути дела, преобразовано всё в отдельный исполнительный орган. То есть это всё в соответствии с федеральными требованиями, которые были поставлены перед регионами, у которых на тот момент не было отдельно выделенного комитета», – отметил Дмитрий Яковлев.

Целевая аудитория комитета – это вся молодёжь Псковской области от 14 до 35 лет, уточнил гость радиоэфира. «Ни для кого не секрет, что в послании президент Владимир Владимирович Путин объявил о создании нового нацпроекта «Молодёжь России», и в этом кроется тот фундамент, который мы будем закладывать все вместе, работая над тем, чтобы наша молодёжная политика вышла на принципиально новый уровень», – рассказал эксперт.

Молодёжь – это будущее России, и то, каким оно будет, зависит от того, как мы будем взаимодействовать с молодёжью, отметил гость радиоэфира.

«Поймать» молодёжь 25–35 лет – это наша задача. Будем сопровождать наших детей, которые постепенно будут расти вместе с нами. Мы будем стараться сделать так, чтобы молодёжная политика не уходила из жизни по окончании вуза. У нас есть достаточно много инструментов, чтобы развивать молодёжную политику в регионе», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.