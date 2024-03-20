Тала Нещадимова: Оправдываемость прогнозов погоды в Псковской области доходит до 98%
Работу синоптиков в Псковской области оценила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
«Наши синоптики на хороших позициях. Если оценивать работу синоптиков в целом, а не субъективное отношение каждого человека, то у нас очень хорошие синоптики», – сказала Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Оправдываемость прогнозов погоды в Псковской области от 92 до 98 % – и это действительно очень много, подчеркнула она.
«И вот тот самый пресловутый дождь местами, который нам очень любят ставить в вину, он действительно идёт местами, и он действительно оправдывается. Но, имея восемь станций, очень сложно спрогнозировать конкретное место», – заключила она.
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