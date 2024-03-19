О нехватке специалистов по работе с молодёжью в муниципалитетах заявил Дмитрий Яковлев

17:45, 19 марта 2024, ПАИ

Практически все муниципалитеты Псковской области имеют недостаточное количество специалистов по работе с молодёжью. Об этом рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 марта.

«Даже в городе Пскове это совмещённая история, хотя в городе есть и Молодёжный центр, который, кстати, отлично работает. На местах ощущается достаточно острый дефицит кадров», – отметил Дмитрий Яковлев.

По его словам, в ближайшее время планируется организовать в Пскове встречу, на которую будут приглашены работники этой сферы со всего региона. «Мы поговорим о проблемах, задачах и целях. И тогда, наверное, уже будет более-менее понятно, как развивать эту историю. Тем не менее мы стараемся до коллег доводить информацию о том, что необходимо максимально вовлекаться в грантовую историю, находить ребят, чтобы они ездили на форумы от муниципалитетов», – рассказал эксперт.

Он отметил, что в большинстве региональных и федеральных мероприятий принимают участие именно молодые люди из Пскова, что несправедливо по отношению к молодёжи из муниципалитетов.