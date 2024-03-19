Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О нехватке специалистов по работе с молодёжью в муниципалитетах заявил Дмитрий Яковлев

Практически все муниципалитеты Псковской области имеют недостаточное количество специалистов по работе с молодёжью. Об этом рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 марта.

О нехватке специалистов по работе с молодёжью в муниципалитетах заявил Дмитрий Яковлев. Фото: ПАИ

«Даже в городе Пскове это совмещённая история, хотя в городе есть и Молодёжный центр, который, кстати, отлично работает. На местах ощущается достаточно острый дефицит кадров», – отметил Дмитрий Яковлев.

По его словам, в ближайшее время планируется организовать в Пскове встречу, на которую будут приглашены работники этой сферы со всего региона. «Мы поговорим о проблемах, задачах и целях. И тогда, наверное, уже будет более-менее понятно, как развивать эту историю. Тем не менее мы стараемся до коллег доводить информацию о том, что необходимо максимально вовлекаться в грантовую историю, находить ребят, чтобы они ездили на форумы от муниципалитетов», – рассказал эксперт.

Он отметил, что в большинстве региональных и федеральных мероприятий принимают участие именно молодые люди из Пскова, что несправедливо по отношению к молодёжи из муниципалитетов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2024

«Летняя гитарная школа» стартует в этом году в Пскове
19 марта 2024

Практику Островского района по сопровождению инвестпроектов изучат муниципалитеты Псковской области
19 марта 2024

Михаил Ведерников вручил псковским десантникам государственные награды
19 марта 2024

Юлия Белобородова покинула должность замдиректора Фонда инвестиционного развития Псковской области
19 марта 2024

Профсоюзы собрали более 48 тысяч рублей на защиту соотечественников
19 марта 2024

Житель Себежа Юрий Алексеев написал книгу о родной земле
19 марта 2024

Стали известны победители розыгрыша в шоу «Ночь выборов – 2024»
19 марта 2024

Около 500 человек приняли участие в квесте «Мой Крым» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...