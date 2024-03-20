Тала Нещадимова – о технической оснащённости Псковской области для метеорологии: На четыре с плюсом

15:54, 20 марта 2024, ПАИ

Техническую оснащённость Псковской области для метеорологии оценила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я считаю, что для территории Псковской области, с точки зрения метеорологии, мы оснащены очень даже хорошо. Это скорее четыре с плюсом. Но нет предела совершенству. Поэтому, конечно, есть чего хотеть ещё. Но четыре с плюсом – это очень хорошо», – отметила Тала Нещадимова.

Вся установленная техника работает исправно, подчеркнула она. «Я бы установила еще две станции – это Порхов обязательно, это Локня – вероятнее всего, и третьим местом, возможно, была бы Идрица. И если говорить о прогнозировании, я бы мечтала о том, что в 11 из 22 гидрологических постов стояло бы автоматическое оборудование», – заключила она.