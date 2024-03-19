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Культура

Два конкурса в честь Трояновского организуют в Псковской области

Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени Б. С. Трояновского и фестиваль-конкурс «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» пройдут в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по культуре.

В рамках фестиваля 23 марта пройдёт зональный отборочный тур в Великих Луках, а 6 апреля – в Пскове. Кроме того, жители Себежа, Великих Лук и Новоржева смогут увидеть концертные выступления ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева. Выступление лучших творческих коллективов и солистов состоится 20 апреля в Псковской областной филармонии на гала-концерте победителей.

20 апреля состоится и региональный этап X Псковского открытого международного конкурса исполнителей на русских народных инструментах имени Б. С. Трояновского.

Фестиваль-конкурс «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» пройдёт при поддержке правительства Псковской области.

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