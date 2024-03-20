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Псковская гидрометстанция нуждается в сотрудниках

Псковская гидрометстанция нуждается в сотрудниках, заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Псковская гидрометстанция нуждается в сотрудниках, рассказала Тала Нещадимова. Фото: Андрей Степанов

«Дефицит кадров у нас, конечно, есть. У нас, к сожалению, давно не обновлялся штат синоптиков. Люди, работающие у нас сейчас, уже близки даже по новым меркам к пенсионному возрасту. Конечно, хотелось бы получить новых молодых синоптиков. У нас была очень хорошая девочка, она, к сожалению, уехала в Сыктывкар», – сказала Тала Нещадимова.

В регионе работает пять метеорологов, отметила она. По её словам, это тот штат, который необходим для нормальной работы.

«У нас восемь станций: три из них работают в режиме два срока с человеком, а шесть сроков делает автоматика <…> Ключевые у нас станции – Псков, Опочка, Пушкинские Горы, Великие Луки. Там полный штат. Возникают, конечно, у нас проблемы, но там есть замечательные начальники, которые находят людей. Но не все остаются работать», – рассказала Тала Нещадимова.

По её словам, школьники всё реже идут учиться на синоптиков. Однако, подчеркнула она, они упускают возможность получить бесплатное образование в Санкт-Петербурге. «Это действительно очень интересно. Мне кажется, что это одна из самых благодарных профессий», – заключила Тала Нещадимова.

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