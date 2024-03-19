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Михаил Ведерников вручил псковским десантникам государственные награды

Государственные награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Торжественная церемония состоялась сегодня, 19 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников вручил псковским десантникам государственные награды. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона вручил награды по поручению президента России Владимира Путина. В актовом зале собрались военнослужащие с детьми, представители Центра военно-спортивной подготовки «Воин», отряда «Дружина», а также юнармейцы.

«Именно вы – лучшие из лучших. Псковские десантники с каждым годом продолжают доказывать, что являются одним из наиболее эффективных соединений наших Вооружённых Сил. Всеми признается ваша способность оперативно и эффективно решать любые задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Жители Псковской области, безусловно, поддерживают вас, желают вам скорейшей победы, молятся за вас и каждый раз с нетерпением ждут вашего возвращения», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Псковский губернатор также отметил, что правительство региона прилагает все усилия для защиты тыла бойцов, а их родные и близкие всегда могут рассчитывать на помощь и адресную поддержку, а память о тех, кто не вернулся из боя, увековечат в названиях школ и улиц, в мемориалах.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Михаил Ведерников вручил медали «За отвагу» гвардии старшему сержанту Александру М. и гвардии младшему сержанту Илье К. Вместе с этим гвардии старший лейтенант Дмитрий К., гвардии подполковник Андрей М. были удостоены медалей Суворова, а гвардии майору Артуру П. и гвардии лейтенанту Илье Ш. были вручены медали Жукова.

«Правительство области всегда будет вашим надёжным союзником и верным другом», – резюмировал Михаил Ведерников. В заключение глава региона пожелал военнослужащим здоровья и благополучия, а самое главное – возвращаться домой без потерь и с чётко выполненными задачами.

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