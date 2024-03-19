Деревянные элементы устанавливают на колокольне Троицкого собора в Пскове
Деревянные элементы устанавливают на колокольне Троицкого собора в Псковском кремле. Все они будут обработаны био- и огнезащитными составами, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Реставраторы занимаются изготовлением тёса, деревянного покрытия кровли на колокольню.
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
В ходе работ на основании архивных данных максимально сохраняются и воссоздаются элементы конструкций, относящихся к периоду существования памятника на конец XIX века.
К отделочным фасадным работам приступят с наступлением тепла. Работы планируется завершить ко Дню города.
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