Житель Псковского района совершил покушение на убийство сына своей бывшей сожительницы

22:22, 19 марта 2024, ПАИ

63-летнего жителя Псковского района лишили свободы за покушение на убийство сына своей бывшей сожительницы, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 30 сентября 2023 года около 22:00 пьяный мужчина находился в своём доме в деревне Барбаши Псковского района, когда ему в голову пришло убить сына своей бывшей сожительницы на почве личной неприязни. Мужчина зарядил незаконно хранящееся у него дома ружьё 12-го калибра двумя патронами и пришёл домой к потерпевшему, проживавшему в той же деревне. С расстояния двух метров он выстрелил в потерпевшего, а после того, как последний упал на пол, ударил его прикладом ружья по голове, отчего тот потерял сознание. Посчитав, что он убил сына бывшей сожительницы, злоумышленник покинул место происшествия.

Потерпевший выжил, поскольку ему оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь. В результате нападения мужчина получил огнестрельное дробовое ранение левого тазобедренного сустава с оскольчатыми переломами костей таза, шейки и головки левой бедренной кости со смещением отломков и другие повреждения, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на один год, которое он будет отбывать после отбытия лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.