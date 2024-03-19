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Общество

В МЧС призывают псковичей не захламлять балконы

Захламлённые балконы могут стать источником опасности, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

Многие жители хранят на балконах старую мебель, велосипеды, одежду и обувь, кухонную утварь и многое другое. Кроме того, на балконах могут храниться легковоспламеняющиеся жидкости и масла. Все эти предметы могут легко загореться от любой искры, например, от непотушенных окурков, брошенных из окон выше.

Чтобы избежать пожара, сотрудники МЧС просят псковичей не захламлять балконы ненужными вещами, либо хранить их в металлических ящиках. Не лишним будет также предусмотреть наличие первичных средств пожаротушения.

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