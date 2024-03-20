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Общество

Водителям напомнили, кому надо поменять права с 1 апреля

Изменения в закон «О безопасности дорожного движения» вступают в силу с 1 апреля, рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Водителям напомнили, кому надо поменять права с 1 апреля. Фото: ПАИ

Данные изменения устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на российские.

«Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские водительские права в течение одного года с этого момента», - объяснил Петр Гусятников.

Россиянам, которые получили водительское удостоверение за границей, также необходимо заменить его на российское в течение одного года с даты первого въезда в Россию с данными правами.

Сложность получения прав будет зависеть от категории транспортного средства. Некоторым будет достаточно сдать теорию и предоставить медицинское заключение, другим необходимо пройти обучение в автошколе, сдать теорию и практику.

Те, кто получил ВНЖ или гражданство РФ до 1 апреля, а также россияне, успевшие въехать в страну с иностранными правами до этой даты, от сдачи экзаменов освобождаются. Несмотря на это, российские права им нужно получить до 1 апреля 2025 года.

Не придется переделывать права гражданам Белоруссии и россиянам, у которых есть водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.

Поправки не означают, что водительские удостоверения с 1 апреля сразу станут недействительными. Для замены водительских прав дается год. Если их не заменить, то права будут считаться недействительными, а за вождение автомобиля по таким правам полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, подчеркнул Петр Гусятников.

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