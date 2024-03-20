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Происшествия

Более пяти лет тюрьмы получил псковский военнослужащий за уклонение от службы

Военнослужащий уклонился от службы без уважительных причин, за что получил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гарнизонного суда.

Более пяти лет тюрьмы получил псковский военнослужащий за уклонение от службы. Фото: ПАИ

Следствие установило, что военный, решив уклониться от прохождения службы в период мобилизации, не прибыл в воинскую часть в Ростове-на-Дону, а уехал в Псков.

В суде мужчина вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ и назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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