Более пяти лет тюрьмы получил псковский военнослужащий за уклонение от службы

09:26, 20 марта 2024, ПАИ

Военнослужащий уклонился от службы без уважительных причин, за что получил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гарнизонного суда.

Следствие установило, что военный, решив уклониться от прохождения службы в период мобилизации, не прибыл в воинскую часть в Ростове-на-Дону, а уехал в Псков.

В суде мужчина вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ и назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.